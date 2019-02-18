شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل تراجعاً في الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 23:43

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس تراجعاً في معدلات الأداء، التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 62 في المئة الى 17 مليون دينار في مقابل 44 مليوناً لليوم السابق، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 32 في المئة الى 123 مليون سهم في مقابل 180 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 26 في المئة الى 4754 صفقة في مقابل 4658 صفقة.



صاحب ذلك ارتفاع في مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15 في المئة، تعادل 7.91 نقطة، صعوداً الى 5427.86 نقطة، في مقابل 5419.95 نقطة أول من أمس، فيما سجل مؤشر السوق العام أقلّ خسارة بين المؤشرات نسبتها 0.78 في المئة تعادل 6.76 نقطة الى 5190.62 نقطة، في مقابل 5197.38 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.78 في المئة، تعادل 37.32 نقطة الى 4759.05 نقطة في مقابل 4796.37 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «أجيليتي» في صدارة الأسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.45 في المئة، وصولاً إلى 793 فلساً، من تداول 1.87 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.48 مليون دينار، نُفذت من خلال 192 صفقة.

وسجل سهم «ميزان» أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.65 في المئة، هبوطاً إلى 404 فلسات، من تداول 133 ألف سهم، قيمتها بلغت 54 ألف دينار، نُفذت من خلال 62 صفقة.

وسجل سهم «زين» أكبر سيولة متداولة بلغت 2.6 مليون دينار، هبط سعره خلالها بنسبة 0.89 في المئة الى 446 فلساً، جاءت من تداول 5.77 مليون سهم.