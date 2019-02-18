شكرا لقرائتكم قطاع «العقارات» أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 23:44

حققت 41 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي، ما يعادل 18 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 5 شركات عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 569 بليون ريال بزيادة 3 بلايين ريال نسبتها 0.54 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في كمية الأسهم المتداولة بنسبة 8 في المئة الى 9.46 مليون سهم، في مقابل 8.8 مليون لليوم السابق، بينما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة الى 232 مليون ريال في مقابل 287 مليوناً لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12 في المئة الى 5628 صفقة في مقابل 6402 صفقة.

وبعد تراجعه 7 جلسات متتالية، أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.69 في المئة، تعادل 69.04 نقطة، صعوداً الى 10011 نقطة في مقابل 9942 نقطة الخميس الماضي، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 2.8 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 3 قطاعات، تصدرها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.85 في المئة الى 2173 نقطة، تلاه مؤشر النقل الخاسر 0.38 في المئة الى 2194 نقطة، ثم مؤشر الاتصالات بخسارة 0.19 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات، تصدها مؤشر التأمين المرتفع بنسبة 1.01 في المئة الى 2961 نقطة، تلاه مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ الإسلامي بزيادة نسبتها 0.82 في المئة الى 3863 نقطة، ثم مؤشر العائد الإجمالي المرتفع بنسبة 0.69 في المئة، فيما سجل مؤشر جميع الأسهم أقل زيادة نسبتها 0.12 في المئة.