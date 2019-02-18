شكرا لقرائتكم صعود مؤشري «البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 23:45

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.64 في المئة تعادل 8.74 نقطة، صعوداً الى 1380.72 نقطة في مقابل 1371.98 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر في 2019 الى 3.25 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 1.27 في المئة يعادل 10.32 نقطة الى 820.49 نقطة في مقابل 810.17 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الإسلامي منذ مطلع العام الى 0.32 في المئة.



وصاحب ارتفاع المؤشرات تراجع في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 2.36 مليون سهم في مقابل 3.82 مليون بنسبة تراجع 38 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 497 ألف دينار في مقابل 1.05 مليون اليوم السابق بنسبة تراجع 53 في المئة، نفذت من خلال 78 صفقة في مقابل 97 صفقة بتراجع 20 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 15 شركة، ارتفعت أسهم 8 شركات، وتراجعت شركتان، واستقرت أسعار 5 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.46 بليون دينار، بزيادة 54 مليون دينار نسبتها 0.64 في المئة.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بسيولة متداولة بلغت 240 ألف دينار بحريني، شكلت 46 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 944 ألف سهم، نفذت من خلال 29 صفقة.

وتصدر سهم البنك الأهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 98 مليون دينار، نسبتها 19 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 319 ألف سهم، نُفذت من خلال 11 صفقة، وجاء سهم «جي اف اتش» ثانياً بقيمة أسهم متداولة بلغت 92 ألف دينار، نسبتها 18 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 970 ألف سهم.