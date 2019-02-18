اتفاقية و4 مذكرات تفاهم لدعم قطاع الطاقة والتعدين في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مذكرات تفاهم مع الجانب الباكستاني، ضمن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لجمهورية باكستان الإسلامية.

وفي هذا الإطار جرى توقيع أربع مذكرات تفاهم واتفاقية واحدة في مجالات الطاقة والتعدين مع الجانب الباكستاني، والتي تأتي ضمن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، منها مشروع مذكرة تفاهم بقيمة 22.5 مليار ريال، للاستثمار في قطاع التعدين بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في قطاع الثروة المعدنية والاستثمار في مشاريع التعدين في باكستان، للمستثمرين السعوديين وفي مقدمتهم شركة معادن.

ومشروع مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 7.5 مليارات ريال، بهدف تسهيل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة من قبل عدد من المستثمرين السعوديين وفي مقدمتهم الشركة العالمية لمشاريع المياه والكهرباء (أكوا باور).

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الباكستاني، للاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بقيمة 37.5 مليار ريال، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في أسواق الطاقة والبتروكيماويات الباكستانية عن طريق الاستفادة من الزيت الخام العربي السعودي.

وتوقيع مشروع اتفاقية لتزويد باكستان بإمدادات الوقود بقيمة مليار ريال شهريا وتجدد سنويا لمدة 3 سنوات، بهدف تأمين إمدادات الوقود لباكستان، وتشمل الزيت الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال LNG عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم إطارية لتمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في باكستان، بمبلغ يقدر بنحو مليار ومئتي مليون ريال من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

الاتفاقية و4 مذكرات تفاهم:

- اتفاقية لتزويد باكستان بإمدادات الوقود بقيمة مليار ريال شهريا وتجدد سنويا لمدة 3 سنوات

- مذكرة تفاهم للاستثمار بمشاريع التعدين في باكستان بقيمة 22.5 مليار ريال

- مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في باكستان بقيمة 7.5 مليارات ريال

- مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان بقيمة 37.5 مليار ريال

- مذكرة تفاهم إطارية لتمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في باكستان بمبلغ 1.2 مليار ريال