القصبي: ولي العهد يرغب بتحويل العلاقات مع باكستان إلى شراكة استراتيجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - إسلام آباد

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن العلاقات السعودية الباكستانية تسير باتجاه إيجابي جديد، مشيرا إلى رغبة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في تحويل العلاقات الثنائية مع باكستان إلى شراكة استراتيجية.

وأوضح خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني الذي عقد اليوم في إسلام آباد بالتزامن مع زيارة ولي العهد لجمهورية باكستان الإسلامية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 3.7 مليارات دولار لا يزال أقل من المستوى المأمول، الأمر الذي يتطلب عملا جادا وجذبا للمستثمرين من كلا الجانبين ومناقشة الفرص المتاحة وكذلك التحديات والعمل على تذليلها.

فصل جديد بالعلاقات

من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة عبدالرزاق داود، إن فصلا جديدا قد بدأ في العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة، مؤكدا أن الاستثمار السعودي في باكستان له أهمية كبيرة في تعزيز المسار الإيجابي لنمو الاقتصاد الباكستاني.

وأوضح أن الاستثمار في قطاع التعدين وتنميته من المستثمرين السعوديين محل التقدير والاهتمام من قبل الجهات المعنية في بلاده، مبينا أن استثمارات المملكة في مختلف القطاعات في باكستان سيحسن الاقتصاد الباكستاني.

تكثيف الزيارات المتبادلة

من ناحيته أشاد رئيس وفد مجلس الغرف السعودية في المؤتمر المهندس فهد الباش بمسيرة الإصلاح والتقدم الاقتصادي في باكستان على مدى السنوات العشر الماضية، منوها بأداء الاقتصاد السعودي خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تضمنت عددا من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية المتطورة، التي أفرزت عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة، داعيا أصحاب الأعمال الباكستانيين إلى الاستفادة منها.

وشدد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال، وإيجاد الآلية المناسبة لإزالة المعوقات، وطرح الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، وإقامة المعارض للمنتجات السعودية في باكستان والمنتجات الباكستانية في السعودية، والسعي الجاد إلى فتح مكاتب تمثيل للمصدرين في كلا البلدين، وإقامة مشاريع صناعية مشتركة بغرض التصدير.

توقيع مذكرتين بـ41 مليونا

وخلال المؤتمر الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة ووزارة التجارة الباكستانية، جرى توقيع مذكرتي تفاهم بقيمة 41 مليون دولار لإنشاء مدرسة باكستانية عالمية وشركة للأدوات الجراحية بالمملكة، بالإضافة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والباكستانية.

قدم مجلس الاستثمار الباكستاني عرضا لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص.