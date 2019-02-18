شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم الاثنين 18-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتصل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضى، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 0.6% بما يعادل 38 سنتا، ليصل إلى 66.63 دولار للبرميل فى الساعة 0657 بتوقيت جرينتش،
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 47 سنتا، أو 0.9 %، إلى 56.06 دولار للبرميل.
ودعم صعود النفط خفض المعروض الذى تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.
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