شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم الاثنين 18-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتصل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضى، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 0.6% بما يعادل 38 سنتا، ليصل إلى 66.63 دولار للبرميل فى الساعة 0657 بتوقيت جرينتش،

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 47 سنتا، أو 0.9 %، إلى 56.06 دولار للبرميل.

ودعم صعود النفط خفض المعروض الذى تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.