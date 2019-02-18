مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يدعم (ميليكتريا) الإماراتية لتوسيع قاعدة منتجاتها ونطاق توزيعها

أبوظبي - الخليج 365 :

وقعت شركة ميليكتريا ميدل إيست للكابلات إحدى الشركات الأعضاء في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية اليوم على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس 2019) أربع اتفاقيات مع شركات سعودية ويونانية وفنلندية بهدف توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها ونطاق توزيعها في الأسواق المحلية والإقليمية.

فقد وقع الرئيس التنفيذي للشركة تومي كاوكونين اتفاقية مع شركة انتراكوم اليونانية لتوريد أجهزة التواصل الداخلي في العربات والسيارات والآليات العسكرية ضمن دارات الاتصال المغلقة.

وأشار كاوكونين أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة إبوسيرفيس الفنلندية لتوريد أنظمة الإنذار المبكر للحماية من مخاطر أسلحة الدمار الشامل بحيث تتولى شركة ميليكتريا التسويق لهذه الأنظمة داخل السوق النحلية والأسواق المجاورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلا إن الاتفاقية تشمل انشاء مركز تجميع وصيانة هذه الأنظمة.

وأوضح أن الشركة تمكنت أيضا في اليوم الأول من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس 2109) من توقيع اتفاقية مع شركة ميكروبوليس الفنلندية لتوريد منظومة الإطفاء وحماية الأفراد الذاتية داخل العربات والسيارات العسكرية.

وأضاف أن الشركة كللت نشاطها في اليوم الأول من المعرض بتوقيع الاتفاقية الرابعة مع شركة إمعان السعودية والتي تعطي الأخيرة حق ترويج وتسويق منتجات شركة ميليكتريا داخل السوق السعودية.

من جهته قال سلطان عبد الله السماحي المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة نحن فخورون بهذا النشاط المشرف لشركة ميليكتريا احدى أعضاء مجلس الإمارات للشركات الدفاعية والذي يعكس مستوى خدماتها المتقدم ومنتجاتها المتطورة.

وقال نشجع الشركات الأعضاء على الانفتاح على نظيراتها من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمنافع معها بما يضمن تطورها وتقدمها لتواكب الشركات العالمية من حيث الخبرات والتقنيات في شتى المجالات.