"مبادلة للبترول" توقّع عقد الإنتاج المشترك لحقل "جنوب اندامان" في إندونيسيا

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة مبادلة للبترول ، التابعة لـ شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" ، أنها وقّعت عقد الإنتاج المشترك لمشروع حقل "جنوب اندامان"، الذي حصلت على حق امتيازه من الحكومة الإندونيسية في إطار الجولة الثالثة للمناقصة المباشرة لعام 2018. وبموجب التوقيع على العقد، فقد أصبحت "مبادلة للبترول" مشغّلاً لكلٍ من حقل "جنوب اندامان" وحقل "اندامان 1" المجاور له، وشريكاً في حقل "اندامان 2".

ويقع حقل "جنوب اندامان" في منطقة "أسيه" بحوض سومطرة الشمالية البحري، وهي منطقة واعدة غير مستكشفة. وفي ظلّ امتلاك "مبادلة للبترول" لهذه العقود في الحقول الثلاثة المتجاورة، فقد أصبحت الجهة المالكة لأكبر مساحة امتياز صافية في تلك المنطقة، مما يؤمّن للشركة مركز حوض سومطرة الشمالية من أجل نمو عمليات الاستكشاف في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "مبادلة للبترول" تعمل في هذه المنطقة منذ عام 2011، من خلال اتفاقيات دراسات مشتركة. وتوفر هذه العقود إمكانية الحصول على كميات غاز جديدة للاستهلاك المحلي في شمال سومطرة، ومن ثم التصدير للأسواق الإقليمية على المدى الطويل.

وتتضمن رخصة العمل لمشروع "جنوب اندامان" إجراء دراسات مسح جيولوجي، ودراسات زلزالية ثلاثية الأبعاد في أول 3 سنوات.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة للبترول": "يعد حقل جنوب اندامان مشروعنا الثالث في منطقة "أسيه"، بموجب عقد إنتاج مشترك، كما أنه يعزز توسعاتنا في هذه المنطقة الغنية بالامكانيات مما يحقق امتداداً إضافياً لمحفظة مبادلة للبترول في إندونيسيا. ويأتي توقيع عقد حقل "جنوب اندامان" في إطار التزامنا بتعزيز قدرات الاستكشاف لهذه المنطقة الواعدة، التي تتمتع بإمكانيات النمو المرتفع، وذلك جنباً إلى جنب مع كلٍ من حقلي "اندامان 1"، و"اندامان 2"، كما أنه يدعم استراتيجيتنا للتوسع في أعمال الاستكشاف وتطوير حقول الغاز، ما سيُمكِّن من تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق الإندونيسي، استناداً إلى نتائج مرحلة الاستكشاف. ونحن نتطلع إلى الانتهاء من أعمال الدراسات الزلزالية في الحقول الثلاثة في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية."