هيئة كهرباء ومياه دبي تتلقى 5 عروض من شركات عالمية لعقد الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية المياه بنظام...

دبي - الخليج 365 :

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي 5 عروض من شركات عالمية لعقد الخدمات الاستشارية لمشروع محطة حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه، بقدرة 120 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في دبي الذي تنفذه الهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه، ويأتي في إطار جهودها لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في الإمارة. وتلقت الهيئة عروضاً من كل من: " كرانمور بارتنرز" الإماراتية البريطانية، و"سينرجي" الهندية الأمريكية، و"ديلويت" الأمريكية، و"برايس ووتر هاوس كوبرز"، و"إرنست آند يونغ" البريطانيتين

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية قوية وفق أعلى المعايير العالمية، لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي في ظل الزيادة السكانية والنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات. تعتمد الهيئة مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه بعد النجاح الكبير الذي حققناه في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ونتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في عام 2023".

وأشار سعادة الطاير إلى أن الهيئة تهدف إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على استخدام الحرارة المفقودة، بحلول عام 2030، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه، حيث أثبتت الدراسات التي أجرتها الهيئة الجدوى الفنية والاقتصادية لاستبدال الحلول التي ترتكز على درجات الحرارة المرتفعة (MSF) لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي (RO) والاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة.