"فالكون" توقع اتفاقية مع "دبكو للإنشاءات" بقيمة 2.5 مليون درهم

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلن مصنع "فالكون" لتصنيع معدات الطاقة الشمسية والمدعوم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن توقيع اتفاقية إسناد أعمال مع "دبكو للإنشاءات" بقيمة 2.5 مليون درهم، بهدف توريد سخانات الطاقة الشمسية لمشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للاسكان. وتم توقيع الاتفاقية في مقر البرنامج بدبي، بحضور سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان و وفد من صندوق خليفة، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية، والدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد.

وسيتم بموجب الاتفاقية، توريد السخانات من قبل شركة "فالكون"، لـ 341 مسكن في مشروع زايد للإسكان القائم بإمارة دبي في مدينة الخوانيج، و236 مسكن في مشروع مدينة محمد بن زايد بإمارة عجمان. حيث أن مصنع فالكون مدرج في لائحة الموردين للمشاريع الإسكانية وفي خدمة "وفر" التابعة لزايد للاسكان، نظراً لما يقدمه من منتج استثنائي ومتطور يتماشى مع المواصفات المطلوبة في الخليج حيث يتحمل نسبة الكلورين العالية في المياه بعكس المنتجات الأخرى التي لا توفر نفس الميزة، مع ضمان لمدة 10 سنوات.

وتعقيباً على الاتفاقية، هنأ سعادة عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، مصنع "فالكون" على هذا التعاون الواعد مع "برنامج الشيخ زايد للإسكان" الذي بدأ قبل عام واليوم يستمر من خلال توقيع إسناد أعمال مع شركة "دبكو للإنشاءات"، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة باعتبارها دليلاً جديداً على نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من صندوق خليفة. وأضاف: " نفتخر بالمشاريع المزدهرة التي ندعمها، والتي استطاعت بنجاحاتها أن تفوق كل التوقعات، حيث يعكس ازدهارها التزامنا المستمر في دعم ريادة الأعمال وتقديم كل الإمكانات المطروحة لتعزيز ثقافة العمل الحر المبتكر في صفوف الشباب المواطن، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الواضحة في دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطور."

وأوضح الدكتور أديب العفيفي أن دور البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يكمن في دعم مسيرة رواد الأعمال الإماراتيين وإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعد من القطاعات الحيوية التي تدعم اقتصاد الدولة ويحفز المستثمرين ويشجع المواهب أصحاب المشاريع الريادية والمبتكرة في المجتمع، ويعتبر مصنع "فالكون" من المشاريع الريادية والمتميزة من أعضاء البرنامج الوطني ونبارك لهم ها النجاح ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العملية.

وقال وليد ضاحي الشامسي، المدير العام لمصنع فالكون لتصنيع معدات الطاقة الشمسية: "إن كل نجاح يحققه مصنع فالكون هو نجاح لصندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي كان أول المؤمنين بمشروعنا، واليوم وبفضل الدعم الذي حصلنا عليه من قبل الصندوق والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أصبحنا قادرين على تغطية مشروعي الشيخ زايد للإسكان في إمارة دبي وعجمان بمنتجاتنا من سخانات الطاقة الشمسية. كما نتقدم بالشكر الجزيل لبرنامج زايد للإسكان و اخص بالذكر سعادة المهندس محمد ابراهيم المنصوري، الذي يدعم المنتجات المحلية ورواد الأعمال الشباب من خلال إتاحة الفرص ومنح الأولوية لهم. واليوم كان له فضل كبير في اتمام هذه الاتفاقية بيننا وبين شركة دبكو للإنشاءات وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروعين التابعين للبرنامج. ولا ننسى أبداً كل من كان له فضل في إنجاح مصنع فالكون ليصل إلى ما وصل إليه اليوم من نجاح وتوسّع.كما لا انسى فضل دائرة التنمية الصناعية لإمارة ابوظبي تحت قيادة احمد هلال البلوشي و نبيل الجنيبي و عبدالعزيز الحارثي و خالد مبارك الذين قامو بتشكيل فريق لحل التحديات التي اواجهها."

من جهته أكد المهندس أحمد موسى مدير عام شركة دبكو للانشاءات انه فخور بوجود منتج اماراتي ذو كفاءة عالية وجاري مقارنة سخانات فالكون مع السخانات الاخرى و نقوم بفحصها فنيا و من ثم اتخذنا قرار باستخدام المنتج في الفلل النموذجية في مشروعي البرنامج بامارة دبي و امارة عجمان و أثبتت السخانات جودتها حتى الان و أكد على أن دبكو تدعم المنتجات الوطنية في جميع مشاريعها مع برنامج زايد للاسكان.

و على هامش اللقاء قام البرنامج الوطني للمشاريع ومصنع فالكون للطاقة الشمسية بتقديم درع تذكاري لسعادة محمد المنصوري من برنامج الشيخ زايد للإسكان شكراً وعرفاناً لجهودهم السامية.