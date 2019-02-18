شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون دولار مساهمة سوفت بنك في صندوق جديد لـ"مبادلة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر إن مجموعة سوفت بنك اليابانية، ساهمت بنصف قيمة صندوق استثماري جديد حجمه 400 مليون دولار، قامت بتدشينه "مبادلة" بهدف الاستثمار في الشركات الأوروبية الناشئة.

وكان مسؤول تنفيذي بالشركة قال الأسبوع الماضي، إن وحدة "مبادلة" تخطط لإطلاق صندوق أوروبي هذا العام، سيركز على قطاع التكنولوجيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن الصندوق قد أجرى بالفعل بضعة استثمارات لم يتم الكشف عنها، وسيعمل من مقر جديد في لندن.

وفي العام قبل الماضي، قالت مصادر لوكالة بلومبرج الإخبارية إن شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي، تتطلع لضخ مابين 10 إلى 15 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وسوفت بنك الياباني.

وعلى صعيد مجموعة سوفت بنك اليابانية ففي نهاية العام الماضي قالت مصادر إن المجموعة قد تدرس شراء حصة أقلية في الشركة السعودية للكهرباء من صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة.

وقام الصندوق السعودي خلال عام 2016، بضخ 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت" التكنولوجي بالتعاون مع "سوفت بنك" الياباني، كما استثمر 3.5 مليار دولار في "أوبر"، كذلك تم الإعلان عن تحويل 100 مليار ريال من الاحتياطيات إلى الصندوق في نوفمبر الماضي.