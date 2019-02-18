شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضري":سندعو لعقد العمومية خلال 10 أيام لدراسة أفضل السبل للخروج من الأزمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري إنه سيتم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية خلال 10 أيام، لدراسة أفضل السبل للخروج من أزمة الشركة.

وأشار فواز الخضري، في مقابلة مع قناة العربية إلى أنه سيتم توصية الجمعية العمومية، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة، مشيرا إلى رفض اقتراح رسملة بعض الديون مؤخراً.

وبين أن من الأسباب التي أدت إلى تراكم الخسائر بهذا الشكل الكبير والسريع بعدما باتت الخسائر المتراكمة تشكل 200% من رأسمال الشركة.

وقال إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك تحديات حقيقية على صعيد السيولة والتدفقات النقدية في السوق عامة، أسفرت عن تباطؤ بعض المشاريع، وتوقف بعضها توقف لحين توفر السيولة.

وأضاف إن إعادة هيكلة وتسعير المشاريع انعكست في التكلفة بالربع الرابع.

وأعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري مؤخرا عن قبول الاستقالة المقدمة من عضوي مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المتمثلة بالدكتور إبراهيم المطرف وعزيز القحطاني.

وبينت الشركة أن عضوية إبراهيم عبد الله إبراهيم المطرف بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة قد بدأت منذ بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 11 مايو 2017، فيما بدأت عضوية الأستاذ عزيز محمد مبارك القحطاني بمجلس الإدارة بتاريخ 9 يناير 2018، وبدأت عضويته بلجنة المراجعة منذ بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 11 مايو 2017.

وأوضحت أن أسباب الاستقالة تعود إلى تأخر الإدارة التنفيذية في إبلاغ مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بوضع الخسائر المتراكمة.

وكانت الخضري قد تكبدت خسائر متراكمة بـ 198.52% من رأس المال، ما يعادل 1.11 مليار ريال.