شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يواصل الصعود رغم عدم يقين إزاء "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم مستفيداً من البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة يوم الجمعة الماضي على الرغم من استمرار ضبابية المشهد إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



كان مجلس العموم البريطاني قد رفض الأسبوع الماضي استراتيجية حكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن الخروج مما زاد الشكوك بإمكانية التوصل إلى صفقة مع بروكسل.



وأظهرت بيانات حكومية أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1% في الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.7% في الشهر الأخير من عام 2018.



وعلى صعيد آخر، أفادت دراسة صادرة عن معهد "IWH" وجامعة "مارتن لوثر" بأن عدم توصل لندن إلى اتفاق مع بروكسل سوف يضر بسوق العمل الألماني على وجه الخصوص.



وأضافت الدراسة بأن ألمانيا ستكون الأكثر تضرراً في الاتحاد الأوروبي من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست" حيث من الممكن أن يتسبب ذلك في فقدان برلين 100 ألف وظيفة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 16:22 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.293، وسجل أعلى سعر عند 1.2939، وأقل سعر عند 1.2891.