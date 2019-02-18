شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة رسمية في "وول ستريت" اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة أنشطتها في عطلة رسمية اليوم بسبب احتفالات في البلاد.



ويوافق اليوم الثامن عشر من فبراير/شباط عطلة الاحتفال بـ"يوم الرؤساء" في أمريكا، وهي مناسبة تم إطلاقها للاحتفال بميلاد الرئيس "جورج واشنطن" – أول رئيس للبلاد.



وتم الاحتفال بعدها بهذا العيد لتأبين ذكرى الرئيس الأمريكي الأسبق "إبراهام لنكولن" ثم بعدها أيضاً للاحتفال بالرئيس "جون كينيدي" بعد اغتياله.



وسوف تفتتح أسواق الأسهم والسندات أعمالها غداً كالمعتاد في أمريكا بعد انتهاء العطلة الرسمية.