مسؤول: أوبر توافق على سداد ضريبة القيمة المضافة في مصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - موظفون في مكتب تابع لشركة أوبر بالقاهرة

قال مسؤولون مصريون يوم الاثنين إن أوبر وافقت على سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في مصر، في تحرك قد يساهم في حل نزاع استمر طويلا مع سائقي سيارات الأجرة التقليديين.

وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الاتفاق سيُطبق أيضا على بقية الشركات العاملة في تطبيقات نقل الركاب. وتبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14 بالمئة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن حسين قوله ”إن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي“.