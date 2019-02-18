العاصمة الإدارية توقع الخميس اتفاقية مع شركة أمريكية لتنفيذ أعمال بنية تحتية

توقع شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، وشركة “هانيويل” الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا، يوم الخميس، اتفاقية تنفيذ الأخيرة تطوير البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة، بعد اختيارها في المناقصة التي طرحتها العاصمة الإدارية منذ نحو 7 أشهر.

ويتماشى هذا التوقيع مع التزام الدولة بنشر حلول التكنولوجيا العالمية لضمان الأمن والأمان وتوافر الخدمات الذكية لقاطني المدينة والزائرين.

وتتضمن أعمال البنية التحتية التي فازت الشركة بتنفيذها تركيب كاميرات المراقبة، والأعمدة، وأنظمة التحكم، والسيطرة الأمنية، وجميع الآليات التكنولوجية، وذلك في إطار تحويل العاصمة الإدارية لمدينة ذكية.

ومن المقرر أن يشهد التوقيع لفيف من الوزراء وممثلي كل من الشركتين صاحبتي الاتفاقية.

وكانت الشركة الأمريكية فازت بالمناقصة التي تنافس للفوز بها 17 شركة عالمية من جنسيات مختلفة، وذلك بعد اختيار العرض المقدم منها بواسطة لجنة متخصصة من مجلس الوزراء التي درست جميع العروض الفنية والمالية المقدمة، وفقا لما قاله خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحات صحفية سابقة.

وكان خالد الحسيني قال لمصراوي في ديسمبر الماضي، إن أعمال البنية التحتية بالعاصمة الجديدة وصلت إلى 100 مليار جنيه، بينما تصل تكلفة الحي الحكومي إلى 40 مليار جنيه.

وأضاف الحسيني، لمصراوي، أن الدولة لم تتحمل جنيهًا واحدًا من ميزانيتها الخاصة في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، لكن المشروع هو من يصرف على نفسه.

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