هواوي تحتفل مع عملائها بافتتاح أحدث فروعها في كايرو فيستيڤال سيتي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك مع عملاءها يوم الخميس الماضي، بافتتاح أحدث فروعها في مركز التسوق كايرو فيستيڤال سيتي. ويقدم الفرع الجديد أحدث مجموعة متنوعة من منتجات هواوي التي طرحتها هواوي مؤخراً بالسوق المصري وتجربتها في الExperience Zone من قبل الزوار، وتشمل هذه المنتجات هاتف هواوي Y7 Prime 2019، الهاتف الشبابي الذي لاقي اقبالاً جماهيرياً كبيراً والذي أصفر عن بيع 25,000 هاتف في أول ثلاثة أيام فقط من اطلاقه. وقد قدمت هواوي العديد من المفاجآت السارة والعروض الحصرية لعملائها.

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