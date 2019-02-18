شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقفز أكثر من 8% مسجلا أعلى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 8%بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع صعود معظم العملات الكبرى فى السوق ، مع دخول سيولة جديدة وتحسن مستويات الطلب الاستثماري ، مع توالي بعض الأخبار التي تؤكد على اتجاه تبادلات عملات التشفير أن تكون أكثر تنظيما ومراقبة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 142.98$ بارتفاع قدره 10.83$ بنسبة 8.2%،حيث سعر الافتتاح عند 132.15$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 143.02$ الأعلى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي ،وأدنى سعر عند 131.0$.

حقق الايثريوم يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 8.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 8 شباط/فبراير الجاري ، بفضل وجود معظم العملات الكبرى فى السوق الرقمية فى المنطقة الإيجابية.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 5.5 مليار$ إلى إجمالي 127.5 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي ، مع ارتفاع معظم العملات الكبرى فى السوق.

تتحرك معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق الرقمية بشكل إيجابي فى الوقت الحالي ، مع دخول سيولة جديدة إلى السوق ، وتحسن مستويات الطلب الاستثماري وارتفاع شهية المخاطرة.

يأتي هذا التحسن فى ظل اتجاه السوق إلى إن يكون أكثر تنظيما ومراقبة عن ذي قبل ، خاصة بعدما أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة CFTCالتركيز على مراقبة سوق العملات الرقمية خلال 2019.

فى اندونيسيا وضعت هيئة الرقابة المالية لوائح جديدة لتداول الأصول المشفرة فى البورصة الآجلة فى البلاد.

أعلنت وكالة تنظيم تداول السلع والعقود الآجلة "Bappebti"وهي وكالة تابعة لوزارة التجارة الإندونيسية يوم الاثنين عن القواعد الجديدة لتداول الأصول المشفرة،والتي تشترط ضرورة تسجيل الأصل الآجل والموافقة عليه قبل التشغيل.

وأكدت الوكالة إن الأصول المشفرة معترف بها رسميا كسلع يمكن تداولها فى البوصة الآجلة فى البلاد ،وهو القرار الذي تم الإعلان عنه سابقا فى حزيران/يونيو 2018.

وقال "اندراساري ويسنو" رئيس الوكالة فى بيان رسمي يوم الاثنين إن اللوائح التنظيمية وضعت لتوفير اليقين القانوني لقطاع التشفير الآجل ، وكذلك لحماية المؤسسين و المستثمرين.