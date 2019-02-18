شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا عند 8569.83 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 22.18 نقطة ليقفل عند مستوى 8569.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 123 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3452.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 95 ألف سهم تقاسمتها 241 صفقة.