الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 8569.83 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الإثنين، منخفضًا 22.18 نقطة ليقفل عند مستوى 8569.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 123 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, ميفك ريت, الصحراء, اللجين, وجدوى ريت الحرمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخضري, الأهلي ريت 1, صناعة الورق, إكسترا, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.64% و 6.84%.

فيما كانت أسهم شركات الخضري, كيان السعودية، الإنماء, دار الأركان, وأميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, الخضري، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 2.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3452.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 95 ألف سهم تقاسمتها 241 صفقة.