شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إتاحة الخدمات السياحية لتمكين ذوى الإعاقة بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين بالمحافظة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتبلغ مدة العمل بالمذكرة عامين وتعمل على تعزيز الخدمات الطبية المقدمة في محافظة أسوان للفئات الأكثر احتياجاً من خلال توفير خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ببرامج مجتمعية توائم احتياجاتها، ودعم وتنمية قدرات ومهارات الشباب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحة ونشر ثقافة التعلم الألكتروني ودعم صناعته، وبناء المجتمعات المعرفية من أجل التنمية المستدامة.

وقع على المذكرة المهندسة هدى دحروج القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت واللواء أحمد إبراهيم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من جهة ومحافظة أسوان من جهة أخرى، وذلك بشأن ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بهدف تنمية قدرات هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ذات قيمة مضافة، وتمكينها من الحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلي أو الأجنبي.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 3 سنوات، ووقع البروتوكول الدكتور محمد سعيد معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي، واللواء محمد عزي المشرف العام علي مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء سعيد حجازي نائب محافظ اسوان.

كما شهد الوزير والمحافظ توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان بشأن دعم وإتاحة المناطق الأثرية والسياحية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات وتأهيل وبناء قدرات الشباب بالمحافظة.

وتنص الاتفاقية على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ الاتاحة التكنولوجية لعدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على زيارتها والاستمتاع بها دون مساعدة وذلك باستخدام عدد من تقنيات التكنولوجيا المساعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها بصفة مستمرة بغرض دعم السياحة من خلال إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يبلغ عددهم أكثر من مليار و٢٠٠ مليون شخص على مستوى العالم.

وتشتمل الاتفاقية أيضا على تنفيذ الاتاحة التكنولوجية للموقع الألكتروني الرسمي للمحافظة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من متابعة كافة أخبار المحافظة، بالإضافة إلي تطوير مركز خدمة المواطنين بالمحافظة وإتاحة خدماته تكنولوجيا لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولاسيما الإعاقة السمعية.

وتنفذ هذه المشروعات لأول مرة بمصر، كما أن التكنولوجيا المساعدة التي سيتم استخدامها لإتاحة تلك الخدمات سواء كانت الخدمات السياحية أو خدمات المواطنين هي تكنولوجيا مبتكرة تم تطويرها من خلال المسابقة السنوية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحمل اسم مسابقة تمكين.

كما تشتمل الاتفاقية أيضا على تأهيل 5 مراكز مجتمعية متكاملة دامجة داخل 5 مراكز شباب وذلك من خلال إنشاء قاعات الحاسب الآلى على أعلى مستوى تقني وبناء القدرات التكنولوجية لشباب المحافظة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال التدريب لتقديم دورات تدريبية للشباب على أعلى مستوي وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

وتبلغ مدة العمل بالاتفاقية عامين، وقع الاتفاقية الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، واللواء سعيد حجازي نائب محافظ اسوان.

وفي أعقاب توقيع الاتفاقيات شهد الدكتور عمرو طلعت واللواء أحمد إبراهيم إطلاق بوابة أسوان أونلاين للتنمية الشاملة www.aswanonline.net وتضم داخلها عدة بوابات منها بوابة شمس أسوان الجريدة الألكترونية الرسمية لمحافظة أسوان، وبوابة تكنولوجيا المعلومات للنوبة وغيرها باستخدام منصة كنانة أونلاين لإثراء المعرفة العربية؛ والتي تعتمد على استثمار جهود القائمين بالعمل في مركز المعلومات والإعلام بالمحافظة وغيرهم للعمل بأنفسهم وتدريبهم لدعم وتطوير وتغذية البوابة وما يستجد فيها من مواقع وبوابات فرعية بالمعلومات والمعارف من أجل تنمية المجتمع المحلى بأسوان.

جدير بالذكر أن البوابات والمواقع الفرعية تم تهيئتها وتطويرها وفقاً لمعايير الاتاحة الدولية لذوى الإعاقة البصرية.

هذا ومن المقرر أن يقوم اليوم الوزير والمحافظ بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة أسوان.