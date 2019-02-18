شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسرا عدد 1.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1379.41 نقطة، بضغوط هبوط

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 790 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 15.77% بضغوط هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.34% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.96% وسهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.88%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 15.73% مدفوعا بصعود شركة البحرين للسينما بنسبة 5.41%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.29%، شركة زين البحرين بنسبة 2.17%، عقارات السيف بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.50%.