شكرا لقرائتكم خبر عن إينوك الإماراتية توقع اتفاق مشروع مشترك مع بروسيرف المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع بروسيرف المصرية، وأضافت أن المشروع المشترك سيؤسس "إينوك مصر" كأول شركة لها بقطاع زيوت المحركات فى مصر. وأوضحت أن الاتفاق جزء من خطط مجموعة إينوك للتوسع فى أهم الأسواق العالمية بما فى ذلك إفريقيا، كما أن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتسويق وتوزيع زيوت إينوك فى مصر.

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