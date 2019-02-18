شكرا لقرائتكم خبر عن "جدوى ريت الحرمين" يقرر توزيع أرباح بقيمة 18.5 مليون ريال عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين عن النصف الثاني من عام 2018، بقيمة 18.480 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 66 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.80%، وبنسبة توزيع تبلغ 2.58% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2018.

وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين عن النصف الأول من عام 2018، بقيمة 18.480 مليون ريال، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.80%، وبنسبة توزيع تبلغ 2.58% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 11.780 مليون ريال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، وسجل الصندوق إجمالي إيرادات بلغت نحو 26.7 مليون ريال.