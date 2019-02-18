شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى فى 2019 تفاؤلا بالمحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوي فى 2019 والأعلى فى ثلاثة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مع ارتفاع المعنويات بالسوق تفاؤلا بالتقدم المستثمر فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ويكبح المكاسب حاليا انخفاض مبيعات السيارات فى الصين للشهر السابع على التوالي ، وارتفاع منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

بحلول الساعة 09:22جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.42$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.14$،وسجل أعلى مستوي 56.63$ الأعلى منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 56.09$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 66.41$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.34$ ،وسجل أعلى مستوي 66.81$ الأعلى منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر ،وأدنى مستوي 66.05 $.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 2.4% ، وصعدت عقود برنت بنسبة 2.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 6.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو 2018 ، فى ظل انحسار المخاوف حيال تخمة المعروض العالمي.

انحسرت تلك المخاوف بعد إعلان أوبك عن انخفاض كبير فى الإنتاج الشهر الماضي ، وعزم السعودية عن إجراء خفض أكبر فى إنتاجها الشهر المقبل ، بالإضافة إلى التزام روسيا بتنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي.

قال بنك" إيه إن زد" يوم الاثنين إن الإشارات الإيجابية فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدت على ارتفاع المعنويات فى الأسواق العالمية.

انتهت المحادثات التجارية فى العاصمة الصينية "بكين" يوم الجمعة والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية بارتياح بين القائمين عليها ،ومن المقرر استأنف تلك المحادثات فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" قبل بداية آذار/مارس.

فى الصين أعلن اتحاد صناعة السيارات يوم الاثنين عن انخفاض مبيعات السيارات الصينية بنسبة 15.8% فى كانون الثاني/يناير الماضي بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2018 ، فى سابع انخفاض شهري على التوالي ، الأمر الذي آثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بحوالي 3 منصات ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 857 منصة.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 40% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.