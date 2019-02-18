شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع أكثر من 2% مسجلا أعلى مستوى فى 5 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، وسط التحركات الإيجابية حاليا التي تشهدها السوق الرقمية ودخول سيولة جديدة ، مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري وارتفاع شهية المخاطرة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,702$ بارتفاع قدره 77$ بنسبة 2.1%،حيث سعر الافتتاح عند 3,625$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,727$ الأعلى منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي ، وأدنى سعر عند 3,614$.

حقق البتكوين يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع تحسن الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 4 مليار$ إلى إجمالي 126 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي ، مع ارتفاع معظم العملات الكبرى فى السوق.

تتحرك معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق الرقمية بشكل إيجابي فى الوقت الحالي ، مع دخول سيولة جديدة إلى السوق ، وتحسن مستويات الطلب الاستثماري وارتفاع شهية المخاطرة.

يأتي هذا التحسن فى ظل اتجاه السوق إلى إن يكون أكثر تنظيما ومراقبة عن ذي قبل ، خاصة بعدما أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة CFTCالتركيز على مراقبة سوق العملات الرقمية خلال 2019.

قال بريان كيلي محلل العملات الرقمية البارز فى CNBC أن البتكوين حاليا أقل بحوالي 50% من قيمته الحقيقية ،وأنه من المحتمل حاليا أن تكون معظم العملات الرقمية قريبة من القاع.

وتنبأ كيلي بأن يكون عام 2019 أفضل بالنسبة لسوق التشفير ، مع تسليمه بأن عام 2018 قد حدد بالفعل مستويات منخفضة للغاية للأصول الرقمية.