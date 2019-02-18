شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين اليوم مع تراجع الدولار بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجارة، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا.

وفي الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 % إلى 1322.72 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1326.1 دولار للأوقية.