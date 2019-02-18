التجارة تصدر قرارا باستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية

أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك اعتبارا من 10 فبراير الجاري، وذلك للمرة الثانية بعد مدها أيضا في فبراير 2018، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وشمل القرار استمرار فرض رسم صادر على كتل ومجروش التالك بقيمة 1200 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فاقل) بقيمة 300 جنيه للطن، وخام الكوارتز بقيمة 150 جنيه للطن، وخام الفلسبار (كتل) بقيمة 300 جنيه للطن، ومجروش أو مسحوق خام الفلسبار بقيمة 200 جنيه للطن.

كما تضمن القرار استمرار فرض رسم صادر على بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أولياً بقيمة 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بقيمة 400 جنيه للطن، والرمال بقيمة 100 جنيه للطن.

ونص القرار على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا للبيان.

وقالت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها في دعم الصناعة الوطنية.

وأضافت أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية، والتي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين، والتي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.

وأشارت أماني الوصال إلى أن القرار يتضمن تعديل رسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك من 900 إلى 1200 جنيه للطن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في استمرار تراجع صادرتها بما يسهم في سد احتياجات الصناعة الوطنية منها.

وبلغت صادرات كتل ومجروش التلك العام الماضي 9 آلاف طن مقارنة بـ 12 ألف طن في عام 2017، بحسب ما قالت أماني الوصال.

كما نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على مسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التالك فائقة النعومة “50 ميكرون فأقل” بواقع 300 جنيه للطن، وفقا للوصال التي أشارت إلى أن صادرات هذه الخامات ارتفعت بصورة كبيرة خلال المرحلة الماضية وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر عليها.

وذكرت أماني الوصال أن سريان العمل برسم الصادر المفروض على خام “الكوارتز” بواقع 150 جنيها للطن يسهم في تقنين تصدير هذا الخام للأسواق الخارجية، لحماية الصناعة الوطنية، خصوصا بعدما ارتفعت صادرات الكوارتز العامين الأخيرين لتتراوح بين 125 و135 ألف طن.

وقالت إن القرار نص أيضا على مد رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 300 جنيه للطن للكتل، و200 جنيه للمجروش أو المسحوق وذلك بدلاً من 400 جنيه على الخام بصفة عامة، بعد أن بلغت صادراته العام الماضي 228 طناً مقارنة بـ 427 طناً خلال عام 2017.

وأضافت أماني الوصال أن القرار تضمن استمرار رسم الصادر الحالى المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام، بواقع 400 جنيه للطن، بعد ان ارتفعت صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت العام الماضي لنحو 330 ألف طن، مقارنة بـ 164 ألف طن عام 2017.

وأشارت إلى أن القرار تضمن أيضاً استمرار رسم الصادر المفروض حاليا على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، في ضوء استقرار الصادرات السنوية للرمال عند حوالي مليون طن، خصوصا أنه متوفر ومنخفض القيمة بالأسواق العالمية.

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