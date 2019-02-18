أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي

سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ نوفمبر من العام الماضي، بدعم من خفض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتًا، بما يعادل 0.6% عن الإغلاق السابق، إلى 66.63 دولار للبرميل.

وصعد برنت في وقت سابق إلى 66.78 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، بحسب الوكالة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، أو 0.9% إلى 56.06 دولار للبرميل.

وسجل الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 56.13 دولار في وقت سابق، اليوم الاثنين.

وتلقت الأسعار دعما من شح الإمدادات في السوق، نظراً لخفض الإنتاج من أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا، بحسب وكالة رويترز.

واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، لمنع حدوث تخمة في المعروض.

ودعمت أيضا العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوي أوبك أسعار الخام.

وقال متعاملون إن الأسواق المالية، ومن بينها أسواق العقود الآجلة للخام، تلقت دعمًا إضافيًا من الآمال بأن تتمكن الولايات المتحدة والصين من حل نزاعهما التجاري قريبا، والذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

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