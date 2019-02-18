شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عند أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل آمال التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجارة، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا.

وفي الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1322.72 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربا للغاية من ذروة تسعة أشهر 1326.30 دولار المسجلة في 31 يناير .

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1326.1 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينيس المحلل في ايه.ان.زد "انحسار المخاطر المحيطة بمحادثات التجارة أفاد السوق بلا ريب" مضيفا أن مؤشرات التقدم في المباحثات قلصت الشهية للدولار، وهو ما دعم الذهب.

وفي غضون ذلك، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 1449 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية وظل في نطاق 20 دولارا من ذلك في المعاملات المبكرة.

وقال هاينيس "إضافة إلى المشاكل على صعيد المعروض، حيث ستكون السوق في عجز كبير هذا العام... فإن طلبا صينيا قد يكون أفضل من المتوقع سيؤدى إلى تفاقم شح السوق".

ونزل البلاتين 0.1% إلى 801 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 807 دولارات للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وصعدت الفضة 0.3 % إلى 15.82 دولار للأوقية.