قبل الحجز بساعات.. 10 معلومات عن مشروع "جنة" و9700 جنيه سعر المتر

مصراوي _ كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، اليوم الاثنين، بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 مترًا.

وقبل فتح باب الحجز بساعات ينشر "مصراوي"، 10 معلومات عن وحدات المشروع وطرق الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

1- عدد الوحدات المطروحة للحجز في المدينتين 2184 وحدة.

2- سعر المتر في وحدات القاهرة الجديدة 9700 جنيه و11250 جنيهًا في الشيخ زايد.

3- مساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا، تسليم...