شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% رابحا عدد 3.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1384.44 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 434 ألف سهم، بقيمة قدرها 120 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 12.92% مدفوعا بصعود أسهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.80%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 10.68% مدفوعا بصعود شركة البحرين للسينما بنسبة 5.41%، عقارات السيف بنسبة 0.88%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.29%.
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