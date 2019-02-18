شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات السلع والبنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% خاسرا عدد 6.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2543.91 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 43.3 مليون سهم محققة ما قيمته 41.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 869 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 8 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقر 7 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، وقطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 12.34%، ثم شركة المدينة للتمويل بنسبة 6.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.69%، ثم مصرف عجمان بنسبة 2.91%.