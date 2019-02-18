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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستند على المتوسط المتحرك– تحليل -18-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر النحاس إيجابية المتوسط المتحرك 55 بتذبذبه دون دعم القناة الصاعدة ليتخلص من الضغوط السلبية وليكرر تقديمه لتداولات إيجابية ضمن محاور القناة الصاعدة كما هو واضح بالرسم المرفق. لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد ولننتظر تجاوزه للحاجز المتمركز عند 2.8400 ليتمكن بذلك من تسجيل أهداف جديدة بانجذابه نحو 2.9360 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7750 و 2.8400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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