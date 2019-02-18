شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالتذبذب الايجابي– تحليل - 18-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على ثباته فوق مستوى 775.00 والذي طالما شكّل الدعم الأولي أمام التداولات الأخيرة لنلاحظ بدء تشكيله لاندفاع إيجابي خلال الفترة الأخيرة, استئناف الإيجابية الحالية يتطلب من السعر تجاوز مستوى 825.00 ليفتح الباب أمامه لاختبار مقاومة القناة الهابطة الرئيسية والممتدة نحو 870.00 تقريبا. نطاق التداول المتوقع ما بين 775.00 و 825.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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