شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم أسترازينيكا يشكل اندفاع إيجابي قوي- تحليل - 18-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة العديد من الإغلاقات إيجابية فوق دعم القناة الصاعد المتمركز عند 4960.00 ليستغل بذلك إيجابية المتوسط المتحرك 55 بتشكيل اندفاع صاعد قوي وتحقيق مستوى 6230.00.

ما سبق, يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة ولنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 6085.00 لدعم إضافي ليزيد ذلك من فرص تسجيل أهداف جديدة بوصوله نحو 6380.00 و 6510.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6100.00 و 6280.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد