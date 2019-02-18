الان تتابع ارتفاع طفيف في أسعار النفط في آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

سجلت أسعار النفط في آسيا اليوم الإثنين ارتفاعاً طفيفاً متأثرة بالتفاؤل السائد في الأسبوع الماضي.وارتفع سعر برميل النفط الخفيف المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 29 سنتاً ليبلغ سعره 55.88 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم إبريل فارتفع سنتاً واحدً إلى 66.26 دولاراً.

وارتفعت أسعار الخام أمس الأول الجمعة بالمقارنة مع أسعارها في نوفمبر مع استمرار تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وأزمة فنزويلا، وانقطاعات عرضية في الإمدادات.

وأغلق سعر برميل برنت المرجعي الدولي للخام في لندن على ارتفاع بـ 2.6 %عن سعره قبل يوم واحد، و6.7 % على مدى أسبوع.

أما برميل النفط الخفيف المرجعي الأمريكي، فأغلق سعره اليومي على ارتفاع بـ 2.2 %، والأسبوعي 5.4 %.

وقال المحلل في مجموعة “أواندا” ألفونسو إيسبارزا إن “المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقترب من تحقيق اختراق، ما يؤثر على سعر الدولار بعد التحسن المفاجئ في آفاق النمو”.

وأضاف أن “الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين أثرت على الأسعار بسبب انخفاض الطلب العالمي”، موضحاً أن “احتمال التوصل إلى اتفاق في المفاوضات في واشنطن يمكن أن يضاعف تحفيز أسعار النفط لأنه يضعف الدولار الذي يفقد جاذبيته عملةً ملاذاً”.

وقال إيسبارزا إن “احترام أوبك والمنتجين الآخرين لخفض الإنتاج المتفق عليه يساعد في استقرار الأسعار”.وأشار إلى الاضطراب في فنزويلا أيضاً، باعتباره عاملاً يدفع الأسعار إلى الارتفاع.