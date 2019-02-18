تدشين مركز الاتصال الموحد ومنصة خدمات الأفراد وموقع وزارة المالية الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح وزير المالية محمد الجدعان حزمة من الخدمات الجديدة، شملت: مركز الاتصال الموحد، ومنصة خدمات الأفراد، وموقع الوزارة الالكتروني بحلته الجديدة، وذلك تعزيزا لفاعلية قنوات التواصل مع جميع العملاء لخدمات وزارة المالية، من خلال فتح قنوات تواصلية جديدة بما يسهم في تقديم خدمات الوزارة بشكل أفضل، ووقت أقل، وجهد أوفر.

وافتتح الجدعان مركز الاتصال الموحد عبر تجربة حقيقية، وذلك بإجراء اتصال فعلي بإحدى خدمات المركز، والاستفسار عن إحدى المعاملات.

وكانت مراسم الافتتاح بدأت بعرض عن موقع الوزارة الالكتروني الجديد قدمه وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أوضح خلاله التطورات ما بين الموقع الجديد والسابق، من حيث سهولة الاستخدام، والتعرف على الخدمات الالكترونية، وسرعة الوصول إلى المعلومة، وتحقيقه متطلبات معايير الأمم المتحدة، وتطوير تصميمه وفق التوجهات العالمية للبوابات الالكترونية وغيرها من المزايا.

كما قدم الصويان عرضا مماثلا عن منصة خدمات الأفراد «المواطن والمقيم» التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لمعاملات الأفراد في الوزارة، وتحسين تصنيف المملكة في المعايير الدولية لأفضل الممارسات، وتقليص الوقت وتوفير الجهد لمراجعي الوزارة من العملاء وأصحاب المصلحة، وقياس مؤشرات الأداء لخدمات الأفراد بالوزارة، وتوفير بيئة آمنة للخدمات الرقمية، مبينا أن هذه البوابة تقدم حزمة من الخدمات في إصدارها الأول، من أبرزها إعفاءات القروض، والمقررات والقواعد، وخدمات أوامر الدفع، ونزع الملكيات، إلى جانب خدمات عامة.

وأشار وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان إلى أن افتتاح مركز الاتصال الموحد وتشغيله يشكلان المرحلة الأولى من مشروع مركز الخدمة الشامل لوزارة المالية، مؤكدا أهميته في تعزيز فاعلية التواصل مع العملاء وخدمتهم بشكل أفضل دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، حيث سيقدم مركز الاتصال الموحد الخدمة لعملاء وزارة المالية، بمختلف فئاتهم، سواء كانوا أفرادا أو جهات من القطاعين العام والخاص، كما يعد المركز أحد أهم المشاريع التواصلية التي تلعب دورا في تحسين تجربة العملاء ورضاهم.

وسعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، تبنت الوزارة فكرة تأسيس وتشغيل مشروع مركز الخدمة الشامل الذي يوحد جميع قنوات تواصل العملاء مع الوزارة في مسار واحد.