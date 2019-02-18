المالكي: تعزز العمل الثنائي بين البلدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ إسلام أباد
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لباكستان تأتي في إطار العلاقات التاريخية، واستمرارا للتعاون المشترك بينهما بما ينعكس إيجابا على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد المالكي بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان من تنام في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمن والدفاع، فضلا عن مساعيهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأوضح أن زيارة ولي العهد، لإسلام أباد، ولقاءه بالقيادة الباكستانية سيسهمان في تعزيز العمل الثنائي وفتح آفاق أوسع لمستقبل هذه العلاقة، منوها بما تحظى به الزيارة من اهتمام حكومي وشعبي، نظرا لمكانة المملكة في نفوس أبناء الشعب الباكستاني الشقيق.
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