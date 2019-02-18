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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد 5 أنواع من السيارات بقيمة 1.7 مليار دولار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد مصر لـ 5 أنواع من السيارات بقيمة تجاوزت 1.722 مليار دولار، خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018، وطبقا لتلك البيانات والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، تمثلت تلك الأنواع فى التالى:
1- سيارات ركوب، بقيمة 1.636 مليار دولار.2- سيارات مصممة خصيصا للسير على الثلج، وسيارات خاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف، بقيمة 3.859 مليون دولار.
3- سيارات خفيفة بعجلات مجهزة بمحركات احتراق داخلى، بقيمة 82.362 مليون دولار.4- سيارات إسعاف وأخرى لنقل الموتى، بقيمة 214.043 ألف دولار.
5- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة بمحركات، بقيمة 13.935 ألف دولار.
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