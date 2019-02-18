شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يستحوذ على 80 % من حجم التداول فى سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رفيق عباسى رئيس شعبة المجوهرات والحلى فى اتحاد الصناعات، أن الذهب عيار 21 يسيطر على قرابة 80 % من حجم التداول فى سوق الصاغة، مشيرا إلى أن الـ 20 % الأخرى موزعة بين باقى الأعيرة وهى 18 و24 ويدخل ضمنها الألماس، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات دولية تحكم تداول وتصنيع الالماس وهنا فى مصر لا يوجد "صقل" للألماس أى لا يتم تصنيعه.

وأضاف عباسى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن استيراد الالماس يخضع لضريبة جمركية مرتفعة قد تتخطى 35 %، لذلك تنشط عمليات تهريبه فبعض الألماس يدخل على أنه للاستخدام الشخصى لكن يتم بيعه وتداوله فى السوق، لافتا إلى عدم وجود أى بيانات حول حجم سوق الألماس فى مصر.

وأشار رئيس شعبة الحلى والمجوهرات، إلى أن هناك 3 دول كانت تسيطر على صقل وتصنيع الألماس فى العالم وهى إسرائيل وبلجيكا وروسيا، لكن الهند حاليا تتصدر دول العالم فى صقل الألماس وأحجار ثمينة أخرى، مشيرا إلى أن التداول على الألماس فى مصر قاصر على طبقات معينة بسبب ارتفاع سعره جدا قياسا على المعادن الأخرى.