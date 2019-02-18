شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية الايتكوين للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الرقمية اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ الثامن من شباط/فبراير الجاري، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع تحقيقها آنذاك لمكاسب فاقت الثلاثين بالمائة عقب الإعلان عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبليونيمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع.

وفي تمام الساعة 05:46 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.51% إلى مستويات 45.029$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 44.723$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 46.014$، بينما حققت الأدنى لها عند 44.357$.

هذا وقد تكبدت اللايتكوين خلال الأسبوع الماضي أول خسائر أسبوعية لها في خمسة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية عقب تحقيقها في الأسبوع الأسبق أفضل أداء أسبوعي لها في عام مع تحقيقها مكاسب فاقت 40% آنذاك، وتعكس حالياً على المستوى الشهري مكاسب تفوق 40%، وذلك في أعقاب تحقيقها الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر وإنهائها لأطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن تضاعف قيمتها السوقية.