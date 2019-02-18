شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحاول بإيجابية – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل حاجز دعم قوي أمام محاولات سعر اللايتكوين السلبية، ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، ونتوقع أن يتجه السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة خلال الجلسات القادمة، بدعم من الإشارة الإيجابية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك الآن.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 40.30 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي يتواجد عند 48.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.30 والمقاومة 48.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد