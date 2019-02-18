شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الإيثريوم من إكمال نموذج الرأس والكتفين المقلوب واندفع صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 137.24 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، فاتحاً الطريق أمام تحقيق أهدافنا التالية التي تصل إلى 154.00 ثم 170.76.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 137.24 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 116.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 130.00 والمقاومة 154.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد