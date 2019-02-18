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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغط سلبي – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات اليوم بميل هابط ليكسر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما قد يدفع السعر لاختبار الدعم الأهم عند 0.9990 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الإجمالي الصاعد فعالاً ما لم يتم كسر مستوى 0.9990 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السيناريو الإيجابي المقترح، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0128.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9990 والمقاومة 1.0100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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