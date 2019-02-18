شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية قوية يوم الجمعة الماضي ليقترب من حاجز 67.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، حيث يتأثر السعر بنموذج الرأس والكتفين المقلوب المكتمل مسبقاً، والذي يستهدف مستويات 68.00 ثم 72.65 كمحطات رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستويات 63.95 و63.10. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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