شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر تعتزم افتتاح فنادق جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ياسر الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، إن الشركة ستعلن قريبا عن افتتاح فنادق جديدة.

وأضاف الشريف بحسب قناة العربية أن تركيز الشركة في الفترة المقبلة سيصب في خانة تسليم الفنادق والوحدات السكنية.

وأشار إلى أن الأثر المالي لحصول الشركة على رخصة البيع على الخارطة سيظهر على أدائها في العام 2019.

ووصف النتائج السنوية التي حققتها الشركة بـ"النقلة النوعية"، مؤكدا أن بيع الوحدات السكنية هو في جوهر النموذج التشغيلي واستراتيجية الشركة، إضافة إلى تحسين العوائد من الفنادق والمراكز التجارية.

وحققت شركة جبل عمر أرباحاً بـ193.8 مليون ريال بنهاية عام 2018 مقارنة بخسائر 601 مليون ريال تكبدتها بعام 2017.