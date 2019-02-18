شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب" يتوقع تأثير محدود للائحة الأوروبية على بنوك السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب" أن تأثير قرار المفوضية الأوروبية سيبقى محدودا لأن السعودية لديها إطار عمل وقوانين كافية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد ديفيد ديو، في مقابلة مع قناة العربية، على أن مواضيع غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مواضيع مهمة جدا للحكومة السعودية ومؤسسة النقد بالإضافة إلى "بنك ساب".

ولفت إلى أن درجة السيطرة وعدد القوانين المتعلقة بهذه المواضيع عالية جدا بالمملكة.

وفي سؤال عن تداعيات هذا القرار في حال صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه اللائحة السوداء، اعتبر ديفيد ديو أن تأثير قرار المفوضية الأوروبية سيبقى محدودا على البنوك السعودية .

وأشار إلى أن ذلك قد يكون له تأثير على العمليات بين البنوك السعودية والأوروبية فيما يخص الفحص النافي للجهالة فيما بينها.

وأضاف:"قد تطلب البنوك الأوروبية بعض التفاصيل أو المعلومات الإضافية بالنسبة لبعض العملاء أو العمليات المالية، ولكن ليس لدي شك بأن أغلبية عمليات التحويل والعمليات المالية ستسير بشكل اعتيادي وطبيعي بين السعودية والاتحاد الأوروبي".

وعلى الصعيد ذاته، كان عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ، أكد أن قرارات مكافحة غسل الأموال صدرت قبل 15 سنة في المملكة العربية السعودية.

وكانت المملكة قد أعربت عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019.

وهو الأمر الذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.