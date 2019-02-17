8 شركات باكستانية رائدة في الطاقة والبتروكيماويات والمعادن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تعمل السعودية على تعزيز علاقتها مع جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين، حيث يجري البلدان مباحثات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم بين الحكومتين في مجالات تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات وقطاع الثروة المعدنية. وهنا أبرز 8 شركات باكستانية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والمعادن بشتى أشكالها. 1- Adaptive Technologies - تقنيات التكيف مجالها: طاقة متجددة وأنظمة ومنتجات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة للمنازل السكنية والتجارية والصناعية سنة التأسيس: 1998 المقر الرئيس: كراتشي - السند 2- United Energy - الطاقة المتحدة التنقيب وإنتاج النفط والغاز في إقليم السند الذي يضم ثماني مقاطعات بحدود امتياز تمتد إلى 10 آلاف كيلومتر مربع. 2011 كراتشي - السند 3- Nizam Energy - نزام للطاقة خدمات وحلول الطاقة الشمسية منها مضخات المياه بالطاقة الشمسية والألواح الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة 2012 كراتشي - السند 4- Akbari International Corp - شركة أكباري الدولية تقدم مجموعة واسعة من المواد الكيميائية، منها العناصر الغذائية الدقيقة والأدوية وصناعة الورق والأنسجة 1948 لاهور - البنجاب 5- Khawaja Mineral Industries - خواجة للصناعات المعدنية تقنيات معالجة المعادن الصناعية وتوفير منتجات تشمل مستحضرات التجميل والحبر والصناعات الدوائية. 1999 ملتان - البنجاب 6- Mari Petroleum - ماري للبترول إحدى الشركات التي تدير حقل مادي ثاني أكبر خزان غاز في باكستان إلى جانب عملها في استكشاف وتطوير وإنتاج الطاقة الهيدروكربونية 1983 إسلام أباد 7- Pakistan Petroleum - باكستان للبترول تدير حقول النفط والغاز الرئيسة منها حقل غاز سوي، وتعد المورد الرئيس للغاز الطبيعي إلى جانب إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال. 1950 كراتشي - السند 8- Bolan Mining - بولان للتعدين مشروع مشترك بين شركة باكستان للبترول المحدودة وحكومة بلوشستان لتعمل في تعدين وتسويق معدن الباريت لحفر آبار النفط والغاز. 1974 كويتا - بلوشستان استثمارات سعودية باكستانية في الطاقة والبتروكيماويات: 1981 تأسيس الشركة السعودية الباكستانية للاستثمارات الصناعية والزراعية كشركة خاصة محدودة ثم تحويلها إلى شركة عامة محدودة في عام 2008 2011 تأسيس شركة دلتا السعودية في باكستان الرائدة في مجال الكيماويات الزراعية والأسمدة ومبيدات الآفات 2019 إنشاء أرامكو لمصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الباكستاني المطل على المحيط الهندي.



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