شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لوزارة البترول: شركة بترو كلتيك لم تلتزم بالاتفاق المبرم معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البترول فى بيان مساء اليوم إنه بالاشارة الى ما نشر اليوم الأحد ـ بشأن اعتزام شركة بتروكلتيك اللجوء للتحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول بادعاء عدم وفاء الهيئة بالتزاماتها المالية، نوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول تحرص وبشدة على العلاقات الجيدة والطيبة مع جميع الشركاء فى اتفاقيات البحث عن البترول واستغلاله ومنها شركة بتروكلتيك، وهو ما يظهر فى ارض الواقع من اقبال الشركات الاجنبية فى التنافس على فرص الاستثمار فى هذا المجال حيث تعمل فى مصر كبرى الشركات العالمية خصوصأ الإنجليزية.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لشركة بتروكلتيك والتى أبدت رغبتها فى التنازل عن مناطق البحث والاستغلال وفقا للاتفاقيات المبرمة مع هيئة البترول- حيث أكدت الهيئة لها بخطابها المرسل اليها فى 7/2/2019 بالتزام الهيئة المطلق فى كافة العقود المبرمة وليس أدل على ذلك من سداد الهيئة لمبلغ 6 ملايين دولار فى شهر ديسمبر 2018 فى سبيل قيام شركة بتروكلتيك بالوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات المبرمة معها وأخصها توفير كافة المبالغ اللازمة لتمويل العمليات حتى تمام التنازل عن الاتفاقية وهو ما لم تلتزم به شركة بترو كلتيك حتى تاريخه وان هيئة البترول تسعى دائما الى حل جميع النقاط المثارة من خلال الحوار والتسوية الودية وهوما تدعو الهيئة شركة بتروكلتيك اليه لتجاوز هذا الخلاف من خلال أداء الالتزامات المتبادلة للأطراف .